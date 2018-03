Dani Alves: ‘Ik leef mee met de familie, ik denk dat Davide deed wat moest’

De voetbalwereld reageerde geschokt op het overlijden van Davide Astori, die zaterdagnacht op 31-jarige leeftijd overleed. Dani Alves leeft mee met de nabestaanden van de aanvoerder van Fiorentina, maar de verdediger van Paris Saint-Germain geeft maandag op de persconferentie tegelijkertijd aan dat de dood van Astori hem persoonlijk niet zo raakt.

"We zijn niet van streek, omdat we hem niet zo goed kenden", zegt de Braziliaan tegenover de verzamelde pers. "Ik leef mee met de familie. Ik denk dat Davide deed wat hij moest doen in deze krankzinnige wereld en dat hij nu in een betere wereld is. In deze wereld zijn er duizenden kinderen die niet de aandacht krijgen die ze verdienen en dagelijks sterven vanwege de honger."

"En zij zijn net zo belangrijk", vervolgt de routinier. "We moeten allemaal op een gegeven moment het leven laten, we zijn allemaal passanten in het leven. Het is inderdaad misschien treurig, maar vooral voor zijn familie." De UEFA heeft maandag bekendgemaakt dat voorafgaand aan de wedstrijden in de Europa League en Champions League een minuut stilte wordt gehouden ter ere van Astori.