‘Ik had ruzie met belangrijke mensen binnen Ajax en ze werden mij zat’

Stanley Aborah was jarenlang actief in de jeugdopleiding van Ajax, maar tot een echte doorbrak in Amsterdam kwam het niet voor de geboren Ghanees. In gesprek met The Irish Sun zegt de huidige middenvelder van Waterford United dat hij altijd extra zijn best deed als Ronald Koeman, destijds hoofdtrainer, een kijkje kwam nemen.

"Altijd als Koeman kwam kijken bij Jong Ajax speelde ik goed. Je geeft toch een beetje extra inzet, omdat je weet dat je een kans kan krijgen", vertelt de dertigjarige Aborah, die bij Ajax onder andere heeft samengespeeld met Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. "Toen ik die mogelijkheid kreeg, was ik nerveus, maar ook dankbaar, omdat mijn harde werken werd beloond. Ik was op het niveau waar ik wilde zijn."

"Ik was goed genoeg, maar ik heb fouten gemaakt", vervolgt de voormalig speler van Vitesse. "Mensen willen je vriend zijn en dichtbij je zijn. Je zit in een soort bubbel en je weet niet wat er gebeurt als die bubbel barst. Ik had ruzie met belangrijke mensen binnen Ajax en ze werden mij zat, omdat ik te veel problemen veroorzaakte", aldus Aborah, die later nog in onder meer België, Slowakije en Hongarije actief zou zijn.