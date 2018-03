‘Hij was een lafaard, een verrader, en Neymar ging voor het geld’

Neymar besloot Barcelona afgelopen zomer achter zich te laten en zich te verbinden aan Paris Saint-Germain. Veel fans van de Catalaanse grootmacht konden niet geloven dat de Braziliaan Barcelona verliet. Joan Gaspart, voormalig president van de topclub, zegt tegenover Marca dat de transfer van Luis Figo naar Real Madrid in 2000 veel erger was.

"De mogelijke stap van Neymar naar Madrid is niet vergelijkbaar met die van Figo. Figo heeft ons verraden. We hadden geen tijd meer om de ploeg te vernieuwen. Hij was een lafaard, een verrader. En Neymar ging voor het geld, geen twijfel", zegt Gaspart, die heeft vernomen dat Gerard Piqué in de toekomst president wil worden van Barcelona.

"Piqué kan zeker president zijn. Ik ken hem als sinds hij een kind was en hij laat nu zien dat hij als zakenman het erg ver schopt. Als Franz Beckenbauer, Angel Maria Villar en Michel Platini het kunnen, waarom Piqué dan niet?", aldus Gaspart, die de kritiek op Ernesto Valverde hekelt. De trainer zou zich namelijk niet voldoende committeren aan het DNA van Barcelona.

"Valverde heeft het DNA van Barcelona niet veranderd, want hij heeft geen wedstrijd verloren", verdedigt Gaspart zijn landgenoot. "Hij hanteert een tactiek op basis van het spelersmateriaal dat hij tot zijn beschikking heeft. En ik geniet alleen van Barcelona als we winnen. Als Barcelona slecht speelt en wint, ga ik met een goed gevoel naar bed."