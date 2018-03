‘Ik vind het vreemd dat Younes nu wil weten wat hij heeft getekend’

Amin Younes leek afgelopen transferperiode al op weg naar Napoli, maar koos er uiteindelijk toch voor om langer bij Ajax te blijven. De Duits international liet daarna weten er nog niet over uit te zijn of hij in de zomer wel naar Napels zal verkassen en hield zijn opties open. Wat betreft i Partenopei meldt Younes zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen echter gewoon in Italië.

“Er is geen groot nieuws, de situatie staat op stand-by. Ik weet niet waarom de speler een advocaat heeft ingeschakeld om het getekende contract te bekijken. Ik vind het vreemd dat Younes graag wil weten wat hij heeft getekend, want zijn handtekening werd gezet met raadpleging van zijn advocaat en met een uitwisseling via e-mail. De speler weet heel goed wat hij heeft getekend en het contract is hoe dan ook geldig vanaf 1 juli 2018”, laat Mattia Grassani, advocaat van Napoli, weten aan Radio Crc.

“De documenten zijn al officieel geregistreerd en het is vreemd dat Younes nu opeens last heeft van amnesie. Om een contract ongeldig te kunnen verklaren moeten er speciale redenen zijn, zoals vervalste handtekeningen of valse verklaringen. Dat soort omstandigheden sluit ik categorisch uit. Het recht om te herzien wat er getekend is wordt door niemand betwist, maar het is apart omdat Napoli dezelfde documenten heeft als Younes en er zijn in Napels geen ontwikkelingen die er in Nederland wel zijn.”

“De strategie van Younes’ advocaat verbaast me dan ook, want er zijn geen documenten die Younes niet voorhanden heeft. Ik herhaal, alles is uitgewisseld via e-mail. Younes heeft bewust voor Napoli getekend en een verandering van gedachten kan dit niet uitwissen. We hebben het over professionals en een contract kan niet eenzijdig opgezegd worden”, maakt Grassani, die niet helemaal uitsluit dat Younes volgend seizoen niet voor Napoli speelt, duidelijk. “Hij zal zich in juli in Napels melden en als er dan andere aanbiedingen liggen, worden die wellicht in overweging genomen.”