Sneijder wil speciaal traject: ‘Ik verdien het als recordinternational'

Zondagochtend werd bekend Wesley Sneijder niet meer zal uitkomen voor het Nederlands elftal. De recordinternational besloot na een gesprek met bondscoach Ronald Koeman dat het beter was kenbaar te maken dat er waarschijnlijk geen volgende interland gaat komen. De routinier zou echter in een andere rol kunnen terugkeren bij Oranje.

Sneijder heeft de ambitie om, na zijn actieve carrière, de trainerscursus te volgen. De KNVB en Sneijder gaan samen de mogelijkheden onderzoeken of men ook in de toekomst aan elkaar verbonden kan blijven. De 33-jarige middenvelder hoopt ervaring op te kunnen doen in de staf van Koeman. "Ik heb er met Koeman wel over gesproken", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

"Misschien kan ik tijdens mijn actieve carrière al wat voorwerk doen in Qatar of tijdens interlandperiodes ervaring opdoen bij Oranje. De precieze plannen moeten nog worden uitgewerkt en ik wacht af." Sneijder hoopt dat de voetbalbond hem een verkorte trainerscursus wil aanbieden, in navolging van onder anderen Ruud van Nistelrooij, Mark van Bommel en Clarence Seedorf. "Ik vind dat ik het als recordinternational wel verdien om een speciaal traject te doorlopen."