Hazard fileert tactiek Conte: ‘We speelden niet naar onze kwaliteiten’

Chelsea verloor zondagavond met 1-0 van Manchester City, maar anders dan de uitslag doet vermoeden was de ploeg van Josep Guardiola oppermachtig. De regerend landskampioen kon op bezoek bij de koploper van de Premier League niets klaarspelen. Eden Hazard kon zich na afloop niet vinden in de gehanteerde tactiek van Antonio Conte.

Chelsea wist zondag geen enkel schot tussen de palen af te vuren, tot frustratie van de Belgisch international, die vlak voor tijd werd gewisseld. "Wanneer de manager me in de aanval zet, probeer ik alles te geven. Maar voor mij persoonlijk is het moeilijk om een goede wedstrijd te spelen wanneer je de bal maar drie keer hebt geraakt", citeert onder meer de Daily Mail.

"Ik denk dat, wanneer we de bal hadden, we het beter hadden moeten doen. We maakten ook wel hele slechte beslissingen. Er waren niet veel kansen. We hadden een paar situaties waar we mogelijk iets konden creëren, maar dat deden we niet. Als we die kansen wel hadden benut, hadden we misschien gescoord. Maar we speelden tegen City en dat is gewoon moeilijk."

"Ik probeerde te springen bij de lange ballen, maar ik speelde tegen Nicolás Otamendi en Aymeric Laporte. Het is niet makkelijk duels van ze te winnen. We speelden niet naar onze kwaliteiten. Als Olivier Giroud of Álvaro Morata in de punt speelde, was het makkelijker geweest om de lange bal te spelen. Als je het veld afloopt, heb je de indruk dat je wel gerend hebt, maar dat je geen voetbal hebt gespeeld. We hebben niets gecreëerd."