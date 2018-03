Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Doan evenaart Suárez

Wie waren in de afgelopen Eredivisie-speelronde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? In speelronde 26 zijn sc Heerenveen en Heracles Almelo met ieder drie spelers hofleverancier en schoot Ritsu Doan zijn naam in de geschiedenisboeken van FC Groningen.

DM: Bram Castro (Heracles Almelo), statistiek: vier reddingen - Heracles hield tegen Roda JC Kerkrade voor het eerst sinds 24 september 2016 (toen tegen FC Groningen) ‘de nul’ in een uitduel in de Eredivisie.

RV: Denzel Dumfries (sc Heerenveen), statistiek: drie kansen gecreëerd - Dumfries is dit Eredivisie-seizoen bij tien treffers direct betrokken (drie goals, zeven assists), meer dan iedere andere verdediger en één meer dan de meest waardevolle verdediger van 2016/17 (Héctor Moreno).

CV: Wout Droste (Heracles Almelo), statistiek: twaalf keer balbezit gewonnen - Droste maakte tegen Roda JC de meeste uitverdedigende acties (negen), won het vaakst balbezit (twaalf) en blokkeerde de meeste schoten (drie) van alle Heraclieden.

CV: Daniel Höegh (sc Heerenveen), statistiek: acht kopduels aangegaan - Daniel Høegh ging dit Eredivisie-seizoen 140 kopduels aan, meer dan iedere andere speler van sc Heerenveen.

LV: Lucas Woudenberg (sc Heerenveen), statistiek: vier tackles - Lucas Woudenberg was voor het eerst sinds 1 november 2015 trefzeker in de Eredivisie, toen voor N.E.C. uit bij AZ (4-2 winst).

CM: Jens Toornstra (Feyenoord), statistiek: drie schoten, drie kansen gecreëerd - Jens Toornstra maakte zijn eerste uitgoal in de Eredivisie sinds 7 februari 2016 (Ajax - Feyenoord 2-1); de middenvelder loste tussen deze twee treffers 56 schoten in uitduels zonder resultaat.

CM: Ali Messaoud (Excelsior), statistiek: vijf schoten, drie op doel - Messaoud was direct betrokken bij vijf van de tien Eredivisiedoelpunten van Excelsior in 2018 (drie goals, twee assists).

CM: Ritsu Doan (FC Groningen), statistiek: zes tackles - Doan maakte evenveel Eredivisie-goals als tiener voor FC Groningen als Luis Suárez (zes); alleen Ronald Koeman (dertig), Richairo Zivkovic (tien) en Arjen Robben (acht) maakten er meer.

RA: Brandley Kuwas (Heracles Almelo), statistiek: zes kansen gecreëerd - Kuwas scoorde voor het eerst sinds 23 oktober 2016 in een uitduel in de Eredivisie, destijds op bezoek bij sc Heerenveen.

CA: Tom Boere (FC Twente), statistiek: twaalf schoten - Boere schoot twaalf keer tegen FC Groningen, het hoogste aantal voor een Eredivisie-speler sinds Luuk de Jong ook twaalf keer schoot namens PSV op bezoek bij FC Dordrecht (6 december 2014).

LA: Bryan Linssen (Vitesse), statistiek: vier schoten, twee doelpunten - Linssen (elf goals dit seizoen) is de enige speler die sinds de zomer van 2013 in vier verschillende Eredivisieseizoenen minimaal tien keer scoorde.