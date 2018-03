Italiaanse aanklager opent onderzoek naar doodsoorzaak Davide Astori

Davide Astori overleed zaterdagnacht op 31-jarige leeftijd in zijn slaap. Het overlijden van de aanvoerder van Fiorentina is echter omringd met vraagtekens. De openbare aanklager bevestigt maandag dat er een strafprocedure is geopend, waarbij er rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat Astori geen natuurlijke dood is gestorven.

Dinsdag gaat de autopsie plaatsvinden, zo wordt er gemeld. Men probeert te achterhalen wat de doodsoorzaak is geweest. Antonio de Nicolo, de aanklager in Udine, de plaats waar Astori zich bevond ten tijde van overlijden, bevestigt tegenover Rai Sport dat men een onderzoek is gestart, waarbij er wordt nagedacht over de mogelijkheid van 'dood door schuld'.

Het betreft hier nog altijd een hypothese, aangezien de autopsie nog moet plaatsvinden. Dat doodslag niet wordt uitgesloten is in Italië een normale procedure; wel zijn er veel vraagtekens rond het overlijden van Astori, die geen bekende (hart)kwalen had en een vrouw en dochter achterlaat. "We hebben een strafrechterlijke procedure gestart tegen nog onbekende personen, met de hypothese van doodslag."

De Nicolo brengt later tegenover ANSA nuance in zijn woorden aan: "We hebben de taak om uit te vinden of de dood van Astori een tragisch ongeval is of dat wellicht iemand wat heeft gezien of opgemerkt. Voor nu is niemand verantwoordelijk, noch is er iemand die ons mogelijk kan helpen onze vragen te beantwoorden. Deze procedure is te kijken of iemand al dan niet ergens verantwoordelijk voor is."