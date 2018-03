Geen moment stilte na overlijden Astori: ‘Schande en gebrek aan respect’

Davide Astori overleed in de nacht van zaterdag op zondag en de hele voetbalwereld is nog in schok door het overlijden van de 31-jarige aanvoerder van Fiorentina. Ciprian Tatarusanu, doelman van FC Nantes, had graag gezien dat er een minuut stilte werd gehouden bij het uitduel met Olympique Marseille (1-1) en vindt het een schande dat dit niet is gebeurd.

De Roemeens international was een voormalig ploeggenoot van Astori en vindt het onbegrijpelijk dat de Ligue 1 geen passende actie regelde. "Het is de meest verschrikkelijke dag in mijn leven", laat de routinier weten aan Franse media. "Er was geen moment stilte voor de dood van mijn oud-ploeggenoot en vriend. Het is een schande en een gebrek aan respect."

"Na zo'n drama is voetbal en het resultaat niet meer belangrijk", besluit Tatarusanu, die tussen 2014 en 2017 bij Fiorentina speelde. Alle wedstrijden in de Serie A werden vanwege het overlijden van de veertienvoudig international van Italië afgelast. De Engelse voetbalbond FA heeft al aangekondigd dat het Astori wél gaat eren als Italië eind maart op bezoek komt op Wembley.