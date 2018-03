‘Er is iets geknakt, als je ziet hoe Ajax speelt moet je bescheiden zijn’

Ajax slaagde er in de afgelopen drie seizoenen niet in om de landstitel te veroveren en de kans lijkt minimaal dat de Amsterdammers deze voetbaljaargang wel kampioen zullen worden. Door de nederlaag tegen Vitesse, en de zege van PSV op FC Utrecht een dag eerder, is de achterstand van de ploeg van Erik ten Hag op de koploper uit Eindhoven met nog acht wedstrijden te gaan opgelopen tot tien punten.

Lasse Schöne maakte deel uit van de selectie van Frank de Boer die voor het laatste kampioen werd en de Deen won in totaal twee landstitels in de Johan Cruijff ArenA: “In die kampioensjaren hadden we echt het gevoel: wij gaan dit met elkaar flikken. Dat mis ik nu weleens. We kunnen allemaal goed voetballen, maar als je er niet alles aan doet, win je geen prijzen”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Er is nu wel echt iets geknakt. Ik ben van nature een optimistisch mens, maar als je ziet hoe wij spelen, moet je bescheiden zijn.” Voor Ajax rest nu enkel de strijd om de tweede plaats, die toegang geeft tot de voorronde van de Champions League. Schöne ziet ook dat nummer drie AZ slechts twee punten minder heeft dan zijn eigen ploeg: “Maar ik ben niet bang dat we die plek weggeven.”