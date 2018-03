Liverpool-aankoop haalt uit naar Henry: ‘Dat commentaar was dom’

Alex Oxlade-Chamberlain besloot Arsenal afgelopen zomer in te ruilen voor een dienstverband bij Liverpool, maar de middenvelder kon in eerste instantie niet imponeren. Na een slechte wedstrijd kreeg the Ox felle kritiek van Gary Neville en Thierry Henry. In gesprek met verschillende Engelse media zegt de aankoop van 38 miljoen euro dat de uitspraken van de oud-voetballers ‘dom’ waren.

Henry zei dat hij lange tijd naar de speler heeft gekeken, maar dat hij nog steeds niet weet waar hij goed in is. Neville vulde aan dat het een 'briljante deal' van Arsenal was om Oxlade-Chamberlain voor zoveel geld van de hand te doen. Afgelopen zaterdag speelde de Engelsman tegen Newcastle United (2-0) een puike partij en tegenover de media zegt hij dat hij de kritiek op zijn persoon hekelde.

"Dat commentaar was waarschijnlijk een beetje dom', zegt de international, die dit seizoen vier keer het net heeft weten te vinden en vijf assists heeft afgeleverd, over de uitspraken van de oud-spits van Arsenal. "Als je lange tijd naar iemand heb gekeken, weet je echt wel wat hij kan doen. Ik denk dat hij meer bedoelde dat ik niet vaak betrokken ben bij de beslissende momenten, bij goals en assists."

"Oke, ik neem het commentaar zoals het is en incasseer het. Maar het brengt me niet van de wijs. Dat je zegt: 'Ik weet niet wat hij doet', terwijl je met die persoon hebt gewerkt… Ik vind het een beetje dom. Ik heb die kritiek meegekregen, inderdaad. Dat is niet leuk om te horen van mensen met wie je hebt gewerkt. Ik heb met beiden samengewerkt in verschillende hoedanigheden. Ze hebben recht op hun mening."