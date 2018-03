‘Zij zijn tegen ons, hebben jullie Ronaldo gevraagd of hij gelukkig is?’

Neymar speelt na zijn overstap van Barcelona afgelopen zomer pas ruim een halfjaar voor Paris Saint-Germain, maar er wordt inmiddels alweer druk gespeculeerd over een vertrek van de Braziliaan uit het Parc des Princes. Real Madrid zou de aanvaller graag terughalen naar LaLiga en daar een enorm bedrag voor overhebben. Les Parisiens zijn echter niet van plan om hun ster zomaar te laten vertrekken.

“Natuurlijk speelt hij volgend seizoen ook voor PSG. Zijn vader heeft twee of drie dagen geleden al gezegd dat hij gelukkig is in Parijs. Het is zijn project om hier te blijven en hij is hier om te spelen en doelpunten te maken”, legt technisch directeur Antero Henrique uit aan L’Équipe. De bestuurder van de Franse koploper gelooft dat de geruchten over een snel vertrek vooral worden gevoed door de Spaanse pers.

“De Spanjaarden zijn niet zoals de Fransen, zij zijn tegen PSG. Wij zijn nu hun rivalen. Spaanse journalisten hebben jongens gesproken die zeggen dat Neymar niet gelukkig is, prima… hebben jullie Cristiano Ronaldo gevraagd of hij gelukkig is bij Real Madrid?”, sneert hij. De Koninklijke is ook de tegenstander van PSG op dinsdagavond, als de Fransen gaan proberen om een 3-1 nederlaag in het Santiago Bernabéu weg te poetsen in de achtste finales van de Champions League. Neymar komt dit seizoen door een gebroken middenvoetsbeentje waarschijnlijk niet meer in actie voor zijn club.