Bayern München is momenteel druk bezig met de opvolging van Rafinha. Fabricio Bustos van Independiente en Diogo Dalot van FC Porto worden op de voet gevolgd door der Rekordmeister . (Kicker)

Afgelopen zomer was Steven N'Zonzi dicht bij een transfer naar Paris Saint-Germain. De middenvelder van Sevilla geeft toe dat hij graag naar les Parisiens was vertrokken, maar uiteindelijk ketste de overgang af. (Canal Football Club)

Als het aan Stoke City-manager Paul Lambert ligt, wordt Kurt Zouma komende zomer definitief overgenomen. The Potters hebben de verdediger momenteel gehuurd van Chelsea. (Daily Mirror)

Verschillende clubs uit de Premier League zitten achter Ben White aan. Brighton & Hove Albion wil die interesse graag afwimpelen en is van plan om de verdediger, momenteel verhuurd aan Newport County, langer aan zich te binden. (Daily Mirror)