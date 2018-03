Mahrez doorbreekt stilzwijgen: ‘Daarom zal ik alles blijven geven voor de club’

Manchester City wilde Riyad Mahrez op de slotdag graag losweken bij Leicester City. The Foxes veegden echter een torenhoog bod van de koploper van de Premier League van tafel, tot onvrede van de Algerijn. De aanvaller meldde zich een tijdje ziek, maar keerde uiteindelijk toch terug in de selectie van Leicester City.

Afgelopen zaterdag scoorde Mahrez voor het eerst sinds de afgeketste transfer weer voor Leicester City, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Bournemouth. De aanvaller sprak zich vervolgens voor het eerst uit over de overgang naar Manchester City. “Het was een moeilijke situatie. Maar zolang ik hier ben, zal ik alles geven voor de club. Zo ben ik nu eenmaal”, wordt Mahrez geciteerd door de Daily Telegraph.

“Ik ben heel blij met de manier hoe de fans mij hier doorheen hebben gesleept. Dat is belangrijk geweest. Daarom zal ik alles blijven geven voor de club”, vervolgt de aanvaller, die dit seizoen tot dusver goed was voor 10 doelpunten en 10 assists in 31 wedstrijden. “Voor momenten zoals het doelpunt tegen Bournemouth voetbal je. Je moet nooit opgeven. We hebben niet gewonnen, maar we hebben in ieder geval een punt gepakt.”