Mourinho: ‘Als bondscoach hem vertrouwt, maakt het niet uit of hij hier speelt’

Marcus Rashford staat door de aanwezigheid van onder meer Anthony Martial, Romelu Lukaku en nieuwkomer Alexis Sánchez niet altijd in de basis bij Manchester United, maar volgens trainer José Mourinho zou de twintigjarige Engelsman er niet hoeven te vrezen dat hij niet mee mag naar het WK van aankomende zomer. De Portugees vindt dat Rashford genoeg minuten maakt om topfit aan het toernooi in Rusland te kunnen beginnen.

“Ik zie dat jullie soms twijfelen of hij wel of niet geselecteerd gaat worden voor het WK”, begon Mourinho tijdens een perspraatje. “Weet je, als de bondscoach hem vertrouwt, zal hij hem ook selecteren. Dan maakt het niet uit of hij wel of niet speelt. Er zijn veel voorbeelden van spelers die helemaal niet voor hun club spelen maar wel worden uitgenodigd voor het nationale elftal. Je hebt het voorbeeld van Sergio Romero, die reservekeeper is bij Manchester United en de eerste keeper bij zo’n geweldig voetballand als Argentinië.”

“In jullie eigen land heb je voorbeelden van spelers die worden opgeroepen zonder in de Premier League te hebben gescoord. Het is dus aan Gareth Southgate. Als hij hem vertrouwt, zal hij hem oproepen. Het maakt dan niet uit of hij wel of niet speelt voor Manchester United”, ging de trainer, die aangeeft dan Rashford niet hoeft te vrezen geen kansen te krijgen, verder. “Ik stel niemand gerust, maar de grootste geruststelling voor hem moet zijn dat hij altijd geselecteerd wordt.”

“Er is geen enkele wedstrijd waarbij Marcus niet wordt geselecteerd om in de basis te beginnen of op de bank te zitten. Marcus is een fantastische jongen en hij is erg nuchter. We houden van hem en geloven in hem, hij gaat zijn kansen krijgen. Wat hij nu doet is meer dan genoeg op zijn leeftijd en de ervaring die hij nu opdoet is meer dan genoeg om ons blij te maken met wat we denken dat zijn toekomst zal worden. Zo simpel is het. Maar omdat hij in het begin zo’n impact had, verwachten mensen waarschijnlijk dat hij meer en beter speelt en meer doelpunten maakt dan hij nu doet. Zo simpel is het echter niet.”