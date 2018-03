‘Er werden dingen naar me gegooid en die fans maakten oerwoudgeluiden’

Het liep zondagmiddag na afloop van duel tussen Go Ahead Eagles en De Graafschap flink uit de hand. Supporters van de thuisclub bestormden het veld en vielen de spelers van de Superboeren aan. Myenty Abena speelde voor het eerst in de Adelaarshorst en maakte een aantal opvallende dingen mee.

“Er werden dingen naar me gegooid en die supporters maakten oerwoudgeluiden. En toen zag ik er een aantal het veld op komen. Sommigen keken heel vreemd uit hun ogen. Ze kwamen op me af, maar ik ben niet aan de kant gegaan”, zegt de 23-jarige verdediger in gesprek met de Gelderlander. De Graafschap won met 0-4 in Deventer en in mei 2016 liep een duel tussen beide ploegen ook uit de hand, toen spelers van de Deventer ploeg werden aangevallen hooligans van De Graafschap. Daar zouden de gebeurtenissen van zondag een reactie op zijn.

“Ik ben verstandig gebleven en heb niemand een tik gegeven. Maar dat had ik wel gedaan als ik me had moeten verdedigen”, vervolgt Abena, die afgelopen zomer overkwam van FC Utrecht. Tegenover Omroep Gelderland geeft hij aan erg geschrokken te zijn. “Het loopt helemaal mis. Ik ga naar voren, maar we zagen al die supporters staan die over de hekken wilden. Onze supporters riepen mij en ik sta daar te feesten en voordat ik het wist lopen zes, zeven man het veld op.”

“Dan zie je iedereen alle kanten op vliegen en dan moet je nadenken wat je gaat doen. En dat is elkaar beschermen. We hebben elkaar van het veld afgeholpen”, concludeert Abena. Go Ahead Eagles bracht zondagavond al naar buiten dat het zich ‘diep schaamt’ voor de gebeurtenissen. “De club stelt alles in het werk om gepaste maatregelen te nemen tegen de verantwoordelijken”, liet de club uit Deventer weten.