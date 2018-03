‘Chelsea heeft echt een misdaad tegenover het voetbal begaan’

Chelsea ging zondag vrij kansloos onderuit op bezoek bij koploper Manchester City, dat met 1-0 won. De formatie van manager Antonio Conte leverde tijdens het treffen in het Etihad Stadium geen enkel schot op doel en na afloop was er dan ook de nodige kritiek op the Blues. Jamie Redknapp spreekt tegenover Sky Sports van een misdaad tegen het voetbal.

“Ik keek naar het team van Chelsea en daar stonden negen spelers op het veld die al eens de Premier League hadden gewonnen. Bij Manchester City waren dat er maar twee. Maar dat zou je niet denken als je de wedstrijd ziet. Chelsea werd volledig overklast. Afgelopen jaar spraken we veel over wat Antonio Conte voor de competitie heeft gedaan, hoe hij het systeem heeft veranderd”, stelt Redknapp.

“Maar deze wedstrijd was zo moeilijk om naar te kijken, het was echt anti-voetbal. Chelsea heeft echt een misdaad tegenover het voetbal begaan, zo zie ik dat”, vervolgt de oud-middenvelder van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur. “Ik keek enorm uit naar deze wedstrijd. Ik snap wel dat als je zonder spits speelt, je in ieder geval wil voorkomen dat je verslagen wordt. Maar het gaat ook om de intentie en die ontbrak bij Chelsea.”

“Chelsea heeft goede spelers, maar het leek alsof ze helemaal niet naar voren wilden. Dat kwam niet doordat Manchester City zo goed was, maar doordat Chelsea zelf helemaal niet wilde spelen. Voor de wedstrijd heeft Conte de spelers duidelijk gemaakt dat ze achteruit zouden hangen. Ze zijn veel beter dan dit. Josep Guardiola zal het gevierd hebben, maar hij moet ook gedacht hebben dat deze wedstrijd tijdverspilling was. Chelsea heeft ze gewoon drie punten gegeven voordat de wedstrijd begon”, besluit Redknapp.