‘Ik denk dat de fans van Feyenoord wel met Bosz in zee willen’

Jan Everse vindt dat Feyenoord ‘een andere koers’ moet varen en door moet met een andere technisch directeur en trainer. De voormalig coach van onder meer PEC Zwolle stelt in de uitzending van FC Rijnmond dat Peter Bosz een geschikte opvolger zou kunnen zijn voor de geplaagde Giovanni van Bronckhorst.

“Ik vind dat Bosz als trainer een heel mooi visie heeft. Zijn elftallen spelen altijd goed voetbal. Ik denk dat Feyenoord-supporters liever vierde worden met fantastisch mooi voetbal dan zesde met wat we nu zien”, aldus de 64-jarige Everse, die thans technisch adviseur is bij BVCB Bergschenhoek. De tien jaar jongere Bosz zit sinds zijn vertrek bij Borussia Dortmund in december zonder werkgever.

“Ik denk dat de supporters van Feyenoord allemaal wel met hem in zee zouden willen gaan. Als Gio zou opstappen of ze zouden samen beslissen om de samenwerking te stoppen, dan moet je kijken naar een nieuwe trainer. Dan zou ik Bosz halen”, besluit Everse. Bosz werkte al eerder in Rotterdam, want van 2006 en 2009 was hij er technisch manager en als speler speelde hij ook al voor de Kuipbewoners.

De voormalig middenvelder haalde in zijn functie als bestuurder onder anderen Van Bronckhorst, Jon Dahl Tomasson, Karim El Ahmadi, Roy Makaay, Tim de Cler, Kevin Hofland en Denny Landzaat naar De Kuip, maar daar stond het vertrek van onder meer Dirk Kuyt en Salomon Kalou tegenover. Toen Gertjan Verbeek in de winter van 2009 vertrok nadat een deel van de spelersgroep het vertrouwen in de trainer had opgezegd, verklaarde Bosz zich solidair en vertrok ook hij bij Feyenoord.