Van Hanegem onder de indruk: ‘Bij Feyenoord namen ze hem niet serieus’

Het seizoen verloopt tot dusver uitstekend voor AZ. De ploeg van trainer John van den Brom bezet momenteel de derde plaats, is nummer twee Ajax tot op twee punten genaderd en staat in de finale van de KNVB Beker. Willem van Hanegem vindt echter dat iedereen op dit moment te enthousiast is over AZ.

“In Alkmaar spelen ze opeens oogstrelend voetbal, in Alkmaar lopen plotseling de grootste talenten van Nederland”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Zoals we voor de winterstop in dit land ook allemaal in polonaise achter PEC Zwolle, dat toevallig een prima periode kende, aanrenden. En zoals we na de winterstop in FC Utrecht opeens een subliem elftal zagen omdat er acht keer op een rij niet werd verloren. Het bleek bij die ploegen allemaal wel mee te vallen, toch?”

“Over een paar weken moet ik het in de bekerfinale ook allemaal nog maar zien. In de volle Kuip met alle schijnwerpers op bescheiden spelers gericht, is alles opeens anders”, vervolgt de Kromme, die benadrukt dat hij AZ geen ‘kopje kleiner wil maken’. Zo vindt Van Hanegem Alireza Jahanbakhsh een ‘leuke rechterspits’ en stelt hij dat de diepgang van Guus Til iets is dat de topclubs momenteel missen.

Ook Oussama Idrissi maakt een goede indruk op Van Hanegem. “Bij Feyenoord namen ze hem niet serieus en bij Groningen zou hij vooral vervelend zijn geweest. Het zal allemaal wel, maar ik zie een speler met extra kwaliteiten. Eentje die ook Feyenoord nu best had kunnen gebruiken”, concludeert de oud-international.