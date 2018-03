‘Oudere broer Messi voor tweede keer in drie maanden gearresteerd’

Voor de tweede keer in korte tijd is Matias Messi gearresteerd, zo weten verschillende Argentijnse media te melden. De oudere broer van Lionel Messi zou betrokken zijn geweest bij een aanrijding, waarna hij de persoon in de andere auto zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens sloeg de 35-jarige Messi op de vlucht, waarna hij later staande werd gehouden door de politie.

In zijn auto werd uiteindelijk geen pistool gevonden, maar een andere getuige bevestigde wel dat Messi agressief reageerde. Het slachtoffer, Javier Rivera, deed zijn verhaal in de Argentijnse media. “Ik had de auto geparkeerd om te kijken waar hij me had geraakt. De persoon kwam vervolgens uit de auto om me te beledigen en hij pakte me bij mijn shirt. Daarna begon hij me te bedreigen en liep hij terug naar zijn auto om zijn pistool te pakken”, aldus Rivera, die de politie alarmeerde.

“Uiteindelijk keerde hij weer terug naar zijn auto en hij probeerde me aan te rijden. Hij ontsnapte twee keer aan de politie voordat ze hem te pakken kregen”, stelt Rivera. Messi werd uiteindelijk vastgehouden op het politiebureau van Pinamar, een kustplaats ten zuiden van Buenos Aires. Het incident vond plaats in Villa Gesell en het duurde een half uur voordat de politie hem te pakken kreeg.

Begin december werd de oudere broer van de sterspeler van Barcelona ook al aangehouden. Hij had toen een tocht gemaakt met een boot, waar bloedsporen en een vuurwapen werden gevonden. Messi keerde terug met een snijwonden in het hoofd en een gebroken kaak, wat naar eigen zeggen veroorzaakt werd doordat de boot in het zand was gelopen. Het was niet de eerste keer dat Messi in de problemen kwam door vuurwapenbezit, want in 2008 en 2015 gebeurde dat ook. Eerder zorgde hij ook voor opschudding door op een foto te verschijnen met de drugsbazen van Rosario.