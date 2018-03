‘Hij is absoluut een interessante speler voor Oranje’

Steven Bergwijn verkeert in bloedvorm en zou woensdag zomaar voor het eerst kunnen worden opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dan maakt bondscoach Ronald Koeman namelijk de voorselectie bekend voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Engeland (23 maart) en Portugal (26 maart). Theo Lucius gaat duimen voor Bergwijn.

De oud-middenvelder van onder meer PSV stelt in De Telegraaf vast dat de twintigjarige Bergwijn ‘nu echt aan het doorbreken’ is: “Hij heeft een fantastische actie in huis en is supersnel. (...) Eigenlijk is Steven geen typische links- of rechtsbuiten. Hij heeft een vrije rol aan de linkerkant en de vrijheid om een actie te maken. Dat doet hij goed.”

Lucius vindt Bergwijn ‘absoluut een interessante speler voor Oranje’: “Nederland heeft de afgelopen jaren ontzettend slecht gepresteerd en Koeman kan aan een nieuw elftal bouwen. Ik denk dat Bergwijn daar zeker onderdeel van kan zijn. Hij is jong, talentvol en op die positie één van de beste spelers die we hebben.”

Bergwijn liet bij de jeugdelftallen van het Nederlands elftal geregeld fraaie dingen zien; zo scoorde hij in vijftien wedstrijden voor de Onder-17 acht keer. Hij scoorde later op het EK Onder-19 in 2016 en in oktober 2016 debuteerde het talent in Jong Oranje. Hij wist zich met de beloften van het Nederlands elftal echter niet te plaatsen voor het EK.