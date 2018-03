Kritiek op Guardiola: ‘Er zijn veel mensen die daardoor ‘pissed off’ zijn’

Josep Guardiola draagt de laatste tijd een geel lintje als steunbetuiging aan Catalonië. Het politieke symbool kwam hem al op een officiële aanklacht van de Engelse voetbalbond (FA) te staan en Martin Glenn is heel stellig over de uiting van de manager van Manchester City. De algemeen directeur van de FA zegt dat Guardiola met het gele lintje voor verdeeldheid zorgt.

“We hebben de reglementen aangepast, waardoor uitingen als een poppy (een klaproos waarmee de Britten de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdenken, red.) wel toegestaan zijn. Maar dingen die voor verdeeldheid zorgen willen we niet, zoals een Davidster, een hamer en een sikkel, een hakenkruis of iemand als Robert Mugabe op je shirt”, zegt Glenn in gesprek met verschillende Engelse kranten. “Om eerlijk en duidelijk te zijn: het gele lintje van Guardiola is een politiek symbool.”

“Het is een symbool voor de Catalaanse onafhankelijkheid. En ik kan je vertellen: er zijn veel Spanjaarden en niet-Catalanen die daardoor pissed off zijn”, vervolgt de algemeen directeur van de FA. “Alles wat we nu doen, is de reglementen toepassen. Een poppy is geen politiek symbool, het gele lintje is dat wel. Maar waar trekken we de grens? Laten we iemand een badge van UKIP (Britse politieke partij, red.) dragen? Of een badge van IS? Dat is waarom we er behoorlijk streng op moeten zijn dat kleine, regionale organisatie geen voetbalshirts kunnen gebruiken om ze te vertegenwoordigen.”

Guardiola liet onlangs weten dat hij niet van plan is om het lintje af te doen. “Ik voel gewoon mee met de mensen die vastzitten, zonder dat bewezen is dat zij ergens schuldig aan zijn”, sprak de manager van Manchester City tegenover the Guardian. “Vier mensen, die niet vastzitten omdat ze wapens dragen, maar om politieke redenen. Ik ben een voetbaltrainer, maar bovenal ben ik een mens. Dit lintje zal bij mij blijven, tot het einde.”