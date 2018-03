Nijhuis baalt: ‘Ik zie dat het eigenlijk alleen een reactie is van Jones’

Bas Nijhuis zou NAC Breda achteraf geen strafschop hebben gegeven tegen Feyenoord. De scheidsrechter hoorde van zijn assistent dat Umar Sadiq door Brad Jones naar de grond was geduwd en kende daarom een elfmetertrap toe.

“Ik liep al de andere kant op en hoorde opeens in mijn ‘oortje’: ‘Bas, strafschop! Een duw van Jones!’. Ik had het niet gezien en wist ook niet of het klopte wat ik hoorde”, zegt Nijhuis in De Telegraaf. “Ik wilde het zeker weten, dus liep ik naar mijn assistent. Die gaf aan wat Jones had gedaan en dus kon ik niet anders dan een penalty toekennen en Jones een gele kaart geven.”

“Ik volg op dat moment mijn assistent, omdat ik vertrouwen in hem moet hebben. Maar nu ik de beelden terugzie… Ik zie op beeld dat Umar doorglijdt op de voet van Jones en dat het eigenlijk alleen een reactie is van Jones”, aldus de 41-jarige Enschedeër. De toegekende strafschop werd uiteindelijk benut door Umar en het eindigde in 2-1.

Voor de camera van FOX Sports vertelde Nijhuis zijn assistent overigens wel te begrijpen: “Nu zie je op beeld dat Sadiq doorglijdt en dat Jones reageert, maar hij gaf mijn assistent wel de gelegenheid er een strafschop voor te geven. Ik kan me voorstellen dat de assistent dit in zijn ooghoek ziet. Ik snap ook dat je als doelman even reageert als iemand op je doorglijdt.”