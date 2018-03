Barcelona rondt transfer van dertig miljoen af

Als Arsène Wenger ontslagen wordt bij Arsenal, hoeft hij niet lang zonder baan te zitten. Everton wil de Franse oefenmeester onmiddellijk binnenhalen als hij zijn congé krijgt bij the Gunners . (Daily Mirror)

Scott McTominay heeft een beslissing genomen over zijn interlandloopbaan. De middenvelder van Manchester United wil uitkomen voor Schotland en de kans is groot dat hij snel een uitnodiging krijgt van bondscoach Alex McLeish. (Diverse Engelse media)