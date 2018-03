‘Kluivert was verbolgen na zijn wissel. Kijk je niet in de spiegel?’

Ajax ging zondag met 3-2 onderuit bij Vitesse en Justin Kluivert speelde een matige partij. De linksbuiten werd na een uur vervangen door Amin Younes en was zichtbaar teleurgesteld. Ronald de Boer begreep die reactie van het talent niet.

“Kluivertje was verbolgen dat hij werd gewisseld. Dat begrijp ik niet. Hij speelde gewoon heel slecht. Hij moet het verschil maken, maar dat heeft hij totáál niet gedaan. Kijk je niet in de spiegel? Ben je niet zelfkritisch?”, aldus de analyticus in de studio van FOX Sports. Younes leverde later de assist op de 3-2 van Siem de Jong.

Over het algemeen speelde de voorhoede van Ajax echter niet veel klaar in GelreDome: “Het is echt heel pover. David Neres werd bewierookt vanwege zijn goals en assists, maar speelde echt heel slecht. De Jong scoorde wel, maar heeft verder niets gedaan. Als je dan drie van dat soort jongens voorin hebt lopen...”

Ajax incasseerde overigens voor de tweede keer dit seizoen minimaal drie treffers in een competitieduel. De laatste keer dat dat de Amsterdammers minimaal zo vaak overkwam, was in het seizoen 2013/14: drie keer. Veelzeggend was overigens dat invaller Mateo Cassierra meer schoten (vijf) en schoten op doel (drie) loste dan iedere andere Ajacied tegen Vitesse.