‘Kuwas kan, hij is een reële naam om in de Oranje-selectie te zetten’

De nationale ploeg van Curaçao oefent op zowel 23 als 26 maart tegen Bolivia en Brandley Kuwas is in de voorselectie van bondscoach Remko Bicentini opgenomen. De 25-jarige aanvaller van Heracles Almelo speelde één keer eerder voor de eilandbewoners, want in maart kwam hij in actie tegen El Salvador (1-1).

Doordat Kuwas nog altijd geen officieel duel voor Curaçao heeft gespeeld, komt hij nog in aanmerking voor het Nederlands elftal. Arno Vermeulen sluit niet uit dat bondscoach Ronald Koeman hem wil selecteren voor de eerstvolgende duels: “Ja, Kuwas kan. Hij is wel een reële naam om erbij te zetten”, zei de analyticus zondagavond aan tafel bij Studio Voetbal.

Met Heracles won Kuwas vrijdagavond met 0-3 van Roda JC Kerkrade. Kuwas maakte voor het eerst sinds 23 oktober 2016, toen hij scoorde tegen sc Heerenveen, een uitdoelpunt in de Eredivisie en hij gaf er ook nog een assist bij. Kuwas zei zaterdag overigens nog dat hij niet rekent op een telefoontje van Koeman.

“Ik ben er niet echt mee bezig. Ik speel nu bij Heracles en dan is de stap naar het Nederlands elftal best groot. Ik denk wel meer aan een stap hogerop, maar niet aan het Nederlands elftal.” De linkspoot speelde tot dusverre 61 wedstrijden voor de Tukkers en daarin kwam hij tot 12 doelpunten en 26 assists. Zijn contract in het Polman Stadion loopt tot medio 2019 door.