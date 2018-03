‘Ajax samen met Arsenal en Manchester United op de tribune bij Benfica’

Scouts van Ajax waren afgelopen zaterdag aanwezig bij het duel tussen Benfica en Marítimo, zo weet het Portugese A Bola te melden. Doel van het bezoek was naar verluidt Andrija Zivkovic, die zich met een doelpunt en een assist wist te onderscheiden. Ook onder meer Arsenal en Manchester United waren aanwezig voor de 21-jarige Serviër.

Zivkovic is van nature een vleugelaanvaller, maar speelt de laatste weken als aanvallende middenvelder bij Benfica. Naast Arsenal, Manchester United en Ajax zaten er zaterdag ook scouts van Leicester City, Fulham, AS Monaco, Montpellier, Empoli en SPAL op de tribune van Estádio Da Luz, waar Benfica met 5-0 wist te winnen van Marítimo.

De regerend landskampioen van Portugal nam Zivkovic in de zomer van 2016 transfervrij over van Partizan Belgrado, waar hij de jeugdopleiding had doorlopen. In 2013 maakte hij al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het nationale elftal van Servië, in de oefeninterland tegen Japan. Dit seizoen kwam Zivkovic tot dusver tot 21 wedstrijden voor Benfica, waarin hij 3 keer wist te scoren en 5 assists leverde.