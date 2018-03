Koeman krijgt tip: ‘Dan heb ik het over Sergio Agüero’

Steven Bergwijn was zaterdag een van de uitblinkers bij PSV. De twintigjarige aanvaller speelde een uitstekende wedstrijd tegen FC Utrecht (3-0) en nam de laatste treffer voor zijn rekening. Het was zijn tweede thuisdoelpunt in de Eredivisie en zijn eerste sinds 12 februari 2017; beide competitiegoals maakte hij tegen FC Utrecht.

Ronald Koeman maakt woensdag de voorselectie van het Nederlands elftal bekend en Arno Vermeulen sluit niet uit dat Bergwijn wordt opgeroepen, zo vertelde hij zondagavond bij Studio Voetbal. Hij vond het talent ‘een ontzettend knappe goal’ maken: “Je ziet alles wat je in het huidige topvoetbal bij spitsen ziet, en dan heb ik het over Sergio Agüero.”

“Hij maakt enorme stappen. Heel prettig voor het Nederlandse voetbal. Spelers als hij kunnen we bij Oranje goed gebruiken in de toekomst.” Bergwijn staat door zijn doelpunt tegen de Domstedelingen na 25 wedstrijden op 7 doelpunten in het huidige Eredivisie-seizoen. Vorig seizoen kwam de buitenspeler tot twee treffers in competitieverband.

PSV loste overigens slechts zeven schoten tegen Utrecht. Sinds Opta de data bijhoudt (2010/11) schoten de Eindhovenaren nooit zo weinig in een thuisduel. De overwinning van PSV en de nederlaag van Ajax maken dat het verschil tussen de koploper en de runner-up tien punten bedraagt. PSV gaat volgende week zaterdag op bezoek bij Willem II.