‘Het is af en toe toch iets te veel uitvindersgedrag bij Ten Hag’

Ajax pakte voor de winterstop gemiddeld 2,3 punten per wedstrijd, maar sinds de komst van Erik ten Hag is dat moyenne gedaald naar 2,1. Het is zonneklaar dat de opvolger van Marcel Keizer nog geen voetbalmachine van Ajax heeft gemaakt en zondag kreeg hij bij Studio Voetbal de nodige kritiek.

Arno Vermeulen begreep niet waarom de coach er bij afwezigheid van Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar voor koos om Siem de Jong in de spits te zeten en om De Jong na afloop wederom te verdedigen: “Nu begon hij er weer over, terwijl iedereen kan zien dat het niet echt lukt. Ik denk dat Ten Hag een goede trainer is, maar af en toe is het toch iets te veel uitvindersgedrag.”

Pierre van Hooijdonk stoorde zich aan het optreden van de voormalig coach van onder meer FC Utrecht tijdens de persconferentie in GelreDome: “Er werd een vraag gesteld over wat er allemaal beter was geworden sinds zijn komst. Op het moment dat je daar dan op in gaat, dan diskwalificeer je je voorganger. Dat doe je niet”, aldus de oud-aanvaller.

Ten Hag reageerde tijdens de persbijeenkomst geïrriteerd na een vraag van Willem Vissers. De verslaggever van de Volkskrant was op zoek naar een verklaring voor de mindere vorm bij onder anderen Justin Kluivert, David Neres en Hakim Ziyech. “Wat praat je nou raar? Twee weken geleden tikten we PEC Zwolle helemaal van de mat. Vorige week was het niet best? Dat vond jij. Dat vond ik niet”, sprak Ten Hag.