‘Het wordt moeilijk dat Koeman mij niet meer oproept’

Wesley Sneijder is sinds zondag international af. De 33-jarige aanvallende middenvelder van het Qatarese Al-Gharafa benadrukt dat hij graag was doorgegaan, maar dat hij in onderling overleg met Ronald Koeman heeft besloten om ermee op te houden.

“De bondscoach wil op weg naar het EK in 2020 verjongen en doorselecteren. Tijdens dat toernooi ben ik 36, dus ik snap hem goed”, aldus de 133-voudig international in gesprek met De Telegraaf. “Ik heb altijd gezegd hoe graag ik voor het Nederlands elftal uitkwam. En als hij me nodig had gehad, was ik er zeker geweest. Niet alleen voor Ronald, maar voor mijn land.”

“Al was ik ook wel benieuwd naar Ronald als bondscoach, dertien jaar nadat hij mijn trainer bij Ajax was (…) Als de nood aan de man is, weet Ronald dat hij me altijd kan bellen. Maar een rentree is zeker geen uitgangspunt. Het is mooi zo.” De manier waarop hij in samenspraak met Koeman heeft besloten om afscheid te nemen als international, omschrijft Sneijder als ‘chic’.

De KNVB liet zondag in het statement al weten ‘de mogelijkheden’ te zullen onderzoeken om na diens actieve carrière met Sneijder te blijven samenwerken. Maar eerst hoopt Sneijder op een ‘mooie manier’ afscheid te nemen van de internationals en de fans: “De beelden van Arjen Robben die in een vol stadion een ereronde liep, nadat hij tegen Zweden had gespeeld, dienen hopelijk als voorbeeld. Al wordt dat wel moeilijk nu de bondscoach me niet meer oproept.”