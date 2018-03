‘Renato Tapia startte slap, maar dat weet je toch bij Tapia?’

Feyenoord werd vorig seizoen kampioen, maar al gauw werd in het huidige voetbaljaar duidelijk dat titelprolongatie er niet in zou zitten. De Rotterdammers probeerden nog te redden wat er te redden viel, maar ook zaterdagavond ging het mis tegen NAC Breda (2-1). Willem van Hanegem baalt van het enorme verval.

De icoon van Feyenoord schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad ‘elke vorm van logica’ te missen: “Nu stond Renato Tapia weer op het middenveld. Terwijl hij, op zijn midweekse invalbeurt tegen Willem II na, alleen nog als verdediger was gebruikt. Zijn eerste twee ballen leverde hij in Breda achteloos in en dan hoor ik Giovanni van Bronckhorst na afloop zeggen dat Feyenoord te slap startte. Dat weet je toch bij Tapia?”

Brad Jones krijgt een gele kaart en een penalty tegen na DEZE actie op Sadiq Umar, die zich wel heel erg aanstelt! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 3 maart 2018

“En Robin van Persie? Die laten ze in De Kuip nog net niet met een pak van schuimrubber rondlopen. Als hem maar niets overkomt. Een langetermijnproject met iemand die begin volgend seizoen 35 jaar is. Maar weet je wat ik het allerergste vond? Dat gejubel omdat Jens Toornstra voor het eerst in twee jaar in een uitwedstrijd scoorde. Mag het verdorie een keer?” Feyenoord staat door de nederlaag tegen NAC met 42 punten op de vijfde plaats.

Tapia was in het Rat Verlegh Stadion overigens goed voor meer schoten (7), passes (88), balcontacten (109), duels (18) en balheroveringen (12) dan iedere andere speler van Feyenoord. Collega Toornstra maakte zijn eerste uitgoal in de Eredivisie sinds 7 februari 2016, toen hij tegen Ajax tot scoren kwam in de Johan Cruijff ArenA (2-1 verlies). Tussen die twee treffers door loste hij 56 schoten in uitduels zonder resultaat.