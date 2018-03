‘PSV kwam ook al ter sprake toen ik nog bij Sparta voetbalde’

Denzel Dumfries is bezig aan een sterk seizoen en zou zelfs in beeld zijn bij PSV. Kenneth Perez, analyticus van FOX Sports, wakkerde de geruchten in februari aan door te stellen dat Dumfries ‘een geschikte opvolger’ zou zijn voor Santiago Arias, mocht de Colombiaan na het WK vertrekken.

“Het is natuurlijk altijd twijfelachtig als je van de subtop naar een topclub gaat, maar ik denk dat Dumfries heel goed bij PSV zou passen”, zei de Deen. De 21-jarige Dumfries van sc Heerenveen werd zondagavond door de Leeuwarder Courant geconfronteerd met de uitspraken van Perez: “Dat heb ik gehoord. Maar dat doet niks met mij, hoor”, klinkt het.

“PSV kwam ook al ter sprake toen ik nog bij Sparta Rotterdam voetbalde. Maar wij moeten met Heerenveen de play-offs halen. We hebben te vaak onnodig punten laten liggen, dus dat wordt nog een zware taak. Dáár ligt bij mij de focus op.” Heerenveen boekte zaterdag een 2-0 overwinning op Willem II en staat op de negende plaats.