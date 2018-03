‘Hij is slechts een schaduw van de speler die hij bij Dortmund was’

Pierre-Emerick Aubameyang maakte zondag zijn tweede doelpunt in vijf wedstrijden voor Arsenal. De aanvaller kon een 2-1 nederlaag tegen Brighton & Hove Albion echter niet voorkomen en voormalig spits Alan Smith stelt dat de Gabonees nog lang niet op het niveau zit dat hij bij Borussia Dortmund haalde.

“Hij leek slechts een schaduw van de speler die hij in Dortmund was”, aldus Smith tegenover Sky Sports. “Zelfs hij, die pas sinds kort bij Arsenal zit, is beïnvloed geraakt door de stemming die er op de club heerst. Hij scoorde, maar is tot dusver niet de speler wie ik hoopte dat hij zou zijn. Ik zeg niet dat hij een slechte speler is, maar de malaise in de kleedkamer heeft ook zijn wissel op Aubameyang getrokken.”

Ook van Henrikh Mkhitaryan is Smith niet overtuigd: “We hebben nog niets van Mkhitaryan gezien in het shirt van Arsenal. Op de chaotische momenten in wedstrijden heb je grote spelers nodig die opstaan, maar die spelers konden de bal soms ook niet eens naar een rood shirt spelen. Het was bij vlagen The Keystone Cops wat ik heb gezien”, doelt Smith op de bekende Engelse filmkomedie die gaat over een groep incompetente agenten.

Het doelpunt van Aubameyang viel twee minuten voor rust, na een pass van Granit Xhaka. Voor Brighton scoorden Lewis Dunk en Glenn Murray. Het Arsenal van Arsène Wenger staat na 29 speelronden met 45 punten op de zesde plaats en de achterstand op nummer vier Tottenham Hotspur, de plek die recht geeft op het spelen van Champions League-voetbal, is opgelopen tot dertien punten.