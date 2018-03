Betoog voor koerswijziging Feyenoord: ‘Andere staf en technisch directeur’

Feyenoord beleeft een rampzalig seizoen. De regerend landskampioen staat in april weliswaar nog tegenover AZ in de finale van de KNVB Beker, maar in de competitie is de ploeg van Giovanni van Bronckhorst bezig aan een troosteloze reeks. Zaterdagavond werd op bezoek bij NAC Breda alweer de achtste competitienederlaag deze voetbaljaargang geleden en volgens Jan Everse is het de hoogste tijd om schoon schip te maken in Rotterdam.

De ex-trainer van onder meer PEC Zwolle en Sparta Rotterdam is met name kritisch op Van Bronckhorst, terwijl ook technisch directeur Martin van Geel er van langs krijgt. "Ik denk dat je voor de toekomst moet kijken naar een andere technische staf en een andere technische directeur", vertelt hij in het RTV Rijnmond-programma FC Rijnmond. "Je moet een andere koers gaan varen. Als je hier mee doorgaat, zitten we elk jaar hetzelfde verhaal te vertellen."

Volgens Everse is ook het aankoopbeleid van Feyenoord voor verbetering vatbaar. De havenclub versterkte zich recentelijk vooral met spelers uit de Eredivisie: Jeremiah St. Juste, Ridgeciano Haps, Sam Larsson en Sofyan Amrabat werden in de zomerse transferperiode tezamen voor circa 18,8 miljoen ingelijfd. "Je moet kijken naar andere spelers. In Nederland haal je nauwelijks spelers binnen die Feyenoord echt naar het niveau kunnen brengen dat iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt zou willen."