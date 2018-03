De Jong erkent: ‘Misschien komt dat doordat ik geen echte spits ben’

Siem de Jong kreeg zondag opnieuw de kans in de spits bij Ajax, maar kon het verschil niet maken. Hij scoorde in de 85e minuut weliswaar de 3-2, maar kon een nederlaag tegen Vitesse niet voorkomen. De 29-jarige De Jong vraagt zich hardop af of het wel verstandig is om hem de voorhoede te laten leiden.

“Ik kwam moeilijk in het spel. In de eerste helft, als spits, moest ik het veld groot houden en kwam ik minder in mijn eigen rol als middenvelder. Het heeft er wel een beetje mee te maken dat ik geen echte spits ben”, was de zesvoudig international van het Nederlands elftal eerlijk voor de camera van FOX Sports.





“Ik ben juist een speler die ook als spits liever vaak aan de bal is en er niet staat om dat ene balletje erin te schieten. Maar als ik er sta, moet ik dat wel doen”, aldus De Jong, die dit seizoen op zeven treffers staat in twintig officiële wedstrijden voor Ajax. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2020 door.