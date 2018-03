Valencia behoudt aansluiting met Real Madrid na eenvoudige zege

Valencia heeft goede zaken gedaan in de top van de Spaanse competitie. Het elftal van Marcelino boekte in het eigen Mestalla een degelijke overwinning op het dit seizoen prima presterende Real Betis (2-0) en blijft nummer vijf Sevilla daarmee ruim voor op de ranglijst. Het verschil tussen beide teams is met nog elf wedstrijden in LaLiga te spelen acht punten. Valencia mag bovendien naar boven kijken, nu de achterstand op Real Madrid slechts één punt bedraagt.

De eerste ontmoeting van het seizoen tussen Valencia en Real Betis leverde in oktober een 3-6 overwinning op voor de club uit de sinaasappelstad, maar zo'n vaart zou het zondag niet lopen. Real Betis loerde in de eerste helft vooral op de counter, terwijl de thuisploeg moeite had om tot uitgespeelde kansen te komen. Toch wist Valenica halverwege de eerste helft een opening te vinden in de defensie van de bezoekers. Een lange bal van Gonçalo Guedes werd op een meter of 25 van het doel opgepikt door Rodrigo, waarna de spits Marc Bartra in de luren legde en uiteindelijk besloot met een harde uithaal in de verre hoek: 1-0.

Het team van Marcelino verdubbelde zijn marge vrijwel onmiddellijk na rust. Geoffrey Kondogbia zette Simone Zaza met een handig balletje vrij voor doelman Antonio Adán, waarna de Italiaan geen fout maakte in de afronding. Valencia haalde de voet daarna van het gaspedaal af. Real Betis leek een kwartier voor tijd dichterbij te komen toen Bartra binnenkopte, maar het doelpunt van de verdediger werd afgekeurd vanwege een vermeende overtreding op doelman Neto. Aan de overzijde voorkwam Adán met een uiterste krachtsinspanning nog dat invaller Francis Coquelin de score verder kon opvoeren voor Valencia.