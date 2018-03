Astori zou contract maandag verlengen: ‘Een ongelooflijke tragedie’

Davide Astori overleed in de nacht van zaterdag op zondag en daardoor is het Italiaanse voetbal in diepe rouw. Wat de dood van de 31 jaar geworden oud-verdediger nog triester maakt, is dat de voormalig aanvoerder op het punt stond om een nieuw contract te tekenen bij Fiorentina.

“Het is moeilijk om hier te staan, het is een ongelooflijke tragedie”, aldus clubeigenaar Andrea Della Valle in de Italiaanse media. “Als ik denk aan zijn familie en aan de medespelers, weet ik gewoon niet wat ik moet zeggen. Hij zou komende maandag een nieuw contract tekenen zodat hij zijn carrière in Florence zou kunnen afsluiten.”

FOTOSPECIAL 📸 | De supporters van ACF Fiorentina verzamelden zich zondag bij het stadion om hun verdriet te delen over het overlijden van Davide Astori 💜💜💜 Geplaatst door voetbalzone op zondag 4 maart 2018

“Hij had eigenlijk afgelopen donderdag moeten tekenen, maar we hebben het uitgesteld vanwege de chaos die het slechte weer met zich meebracht. Ik ben nog altijd in shock… Hij was een voorbeeld voor het hele team. Na de wedstrijd tegen Bologna spraken we nog een half uur met elkaar. Hij vertelde over het project en over de nieuwe spelers. Hij leek er al klaar voor te zijn om coach of sportief directeur te worden…”

“We moeten door en ik vraag jullie om te begrijpen hoe moeilijk we het momenteel hebben. De spelers moeten nu de kracht vinden om te reageren. Ik ben trots dat ik Davide heb mogen kennen. Hij was de eerste die geloofde in de ommekeer bij deze club en we zullen hem altijd blijven missen. Hij was een ware aanvoerder. Hij was een speciaal figuur in de kleedkamer, dat zag je wel aan de bewondering die zijn medespelers voor hem hadden.”