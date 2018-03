Conte gaat confrontatie aan met journaille: ‘Jullie bekritiseerden Wenger’

Chelsea sloeg zondag een modderfiguur in de uitwedstrijd tegen Manchester City. De regerend landskampioen leed een wellicht ingecalculeerde nederlaag (1-0), maar de manier waarop het keurkorps van Antonio Conte voor de dag verscheen, kwam de ploeg op de nodige kritiek te staan. Conte wil echter niets weten van alle kritiek.

Volgens de Italiaanse manager is het niet meer dan normaal dat Chelsea in het Etihad Stadium opteerde voor een behoudende spelopvatting. "Op dit moment moet je iedere vorm van kritiek accepteren, maar ik ben niet zo gek om het tegen Manchester City open te gooien en vervolgens met 3-0 of 4-0 te verliezen", wordt hij geciteerd door diverse Engelse media.

Conte refereert naar de storm van kritiek die afgelopen week losbarstte in Engeland aan het adres van Arsenal, dat tweemaal met 3-0 onderuitging tegen Manchester City. "Als ik me goed herinner, bekritiseerden jullie Arsène Wenger, omdat ze drie doelpunten incasseerden binnen dertig minuten. Een analist moet zijn hoofd gebruiken wanneer hij praat over tactiek. Je moet er verstand van hebben en er niet op een stomme manier over praten."

Chelsea schoot geen enkele keer op doel en mocht zich uiteindelijk gelukkig prijzen met de minimale nederlaag die het incasseerde. Josep Guardiola is complimentieus over het optreden van zijn ploeg. "Ze speelden met tien man achter de bal, maar we hebben geen kans weggeven", zegt de manager van the Citizens. "We hebben zelf genoeg gecreëerd om vaker te scoren. We hebben uitstekend hoog druk gezet, dus we zijn blij. We zijn weer een stap dichter bij de landstitel." Manchester City geniet met nog negen competitieduels voor de boeg een voorsprong van achttien punten op achtervolger Liverpool.