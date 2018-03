‘Als Messi een Atlético-shirt had gehad, dan hadden wij gewonnen’

Barcelona had zondag aan één doelpunt genoeg om Atlético Madrid op de knieën te krijgen. Lionel Messi schoot de koploper uit een vrije trap naar de overwinning (1-1) en Diego Simeone verwacht dat de titelstrijd wel zo’n beetje beslist is. “Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat Barcelona drie keer verliest, maar we blijven strijden”, aldus de trainer van los Colchoneros in de Spaanse media.

De Argentijn vond het een ‘vergelijkbare’ wedstrijd met die in Wanda Metropolitano. In oktober eindigde het treffen tussen Atlético en Barcelona in Madrid in 1-1, na doelpunten van Saúl Níguez en Luis Suárez. “Zij waren beter in de eerste helft en wij reageerden, zoals we ook deden in de thuiswedstrijd. Maar toen speelden we gelijk en nu verliezen we.”

‼️ Leo Messi breekt met deze SCHITTERENDE vrije trap FC Barcelona - Atlético de Madrid open‼️ Geplaatst door voetbalzone op zondag 4 maart 2018

“We speelden een goede tweede helft en lieten ons eigen gezicht zien. We hebben niet verloren vanwege ons spelsysteem, want met dezelfde tactiek scoorden we vijf keer tegen Sevilla (…) Messi is een bijzondere speler. Als hij een Atlético-shirt aan had gehad, dan hadden wij vandaag gewonnen”, zo besloot Cholo Simeone.

Ernesto Valverde constateerde net als zijn collega dat de partijen niet veel voor elkaar onderdeden, maar dat Atlético ‘nauwelijks kansen’ kreeg. “Uiteindelijk waren we afhankelijk van de geniale Messi. Hij scoorde op deze manier drie, vier keer tegen mij toen ik trainer van Athletic Club was. Toen leed ik, nu geniet ik.” Valverde reageerde ook nog op het uitfluiten van André Gomes: “Ik heb ook applaus gehoord. Hij is een speler die ons helpt en de mensen waarderen zijn inzet.”