Aankoopbeleid Ajax gekraakt: ‘Schuurs en Bandé worden ook niets’

Ajax lijkt na de 3-2 nederlaag van zondagmiddag op bezoek bij Vitesse geen rol van betekenis meer te spelen in de titelrace en dus wordt langzamerhand al de balans van het seizoen opgemaakt. Aad de Mos is met name bijzonder kritisch over het aankoopbeleid van de Amsterdamse club de laatste jaren.

Ajax trok de afgelopen twee transferperiodes ruim 28 miljoen euro uit om Maximilian Wöber, Rasmus Kristensen, Nicolás Tagliafico, Luis Manuel Orejuela, Dennis Johnsen, Siem de Jong, Perr Schuurs en Benjamin van Leer in te lijven, terwijl Kostas Lamprou en Klaas-Jan Huntelaar transfervrij werden opgepikt. "Laten we maar eens een keer een kaartje gaan maken van 2014 tot 2018 van wat ze gekocht hebben", stelt De Mos zondagavond bij het programma Rondo van Ziggo Sport.

Volgens de trainer in ruste heeft het aantrekken van Davinson Sánchez in de zomer van 2016 veel 'goed gemaakt'. Ajax telde destijds vijf miljoen euro neer om de Colombiaanse verdediger los te weken bij Atlético Nacional en verkocht hem vervolgens een jaar later voor veertig miljoen euro door aan Tottenham Hotspur. De Mos is echter van mening dat Ajax over het algemeen recentelijk niet al te best heeft ingekocht.

Van Perr Schurs en Hassane Bandé, beiden aangetrokken met het oog op volgend seizoen, verwacht hij dan ook niet veel. "Die worden ook niets. Er lopen bij Ajax in de jeugd betere verdedigers dan Schuurs. Bandé ken ik heel goed. Ik denk dat ze in paniek geraakt zijn en iets wilden doen om het publiek rustig te maken", besluit De Mos.