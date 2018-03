Hevige kritiek op Van der Sar en consorten: ‘De landstitel is nu weg’

Ajax lijkt na zondag kansloos in de titelrace. De Amsterdammers gingen met 3-2 onderuit op bezoek bij Vitesse, waardoor de achterstand op koploper PSV met nog acht competitiewedstrijden voor de boeg is opgelopen tot liefst tien punten. Volgens Ronald de Boer moet iedereen binnen de club kritisch naar zijn eigen functioneren kijken, nu Ajax voor het vierde achtereenvolgende seizoen naast een hoofdprijs dreigt te grijpen.

"Daar word je als directie op aangesproken. Soms is het domme pech, maar dat geldt niet in de top. Er komen zeker vraagtekens te staan bij bepaalde posities", zegt de analist bij FOX Sports. "Nu wordt er gal gespuwd op alle social media, dat weet je. Ik ben benieuwd wat de volgende stap is. Van der Sar (algemeen directeur van Ajax, red.) ging er vanuit dat er progressie zou zijn met Erik ten Hag, maar de landstitel is nu weg."

Ajax beleefde vorig seizoen onder Peter Bosz nog een relatief succesvolle voetbaljaargang met onder meer het bereiken van de Europa League-finale. De wegen van beide partijen scheidden in de zomer echter, waarna de club in zee besloot te gaan met Marcel Keizer. Laatstgenoemde voldeed in de ogen van de directe niet, waarna Erik ten Hag eind december werd aangesteld als diens opvolger.

Onder leiding van Ten Hag is de achterstand op PSV inmiddels opgelopen tot tien punten. Lasse Schöne erkent dat de landstitel uit zicht is voor Ajax. "Het is gewoon niet goed genoeg. Prijzen winnen is nu heel ver weg. We hebben een heel goed team, maar we moeten beseffen dat alleen voetballen niet genoeg is. Je moet ook mentaliteit hebben en je duels willen winnen en voor iedere meter vechten. Dan zijn we heel goed. Maar als we dat niet doen, dan krijg je dit soort wedstrijden", vertelt de middenvelder tegen Voetbal Inside.

Schöne keerde voor het uitduel met Vitesse terug in de basiself, nadat hij vorige week tegen ADO Den Haag nog ontbrak vanwege blessureleed. Hij kon het verschil echter niet maken en trof na afloop een stille kleedkamer. "Of er wat meer geschreeuwd moet worden? Waar is dat goed voor dan? Er werd tijdens de rust al genoeg gezegd, na afloop heeft het weinig zin om nog te gaan schreeuwen", besluit hij