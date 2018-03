Jones wekt onbegrip: ‘Je moet achterover vallen, een soort Veltman worden’

Bas Nijhuis vertolkte zaterdagavond een hoofdrol in de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord (2-1), door de thuisploeg in de tweede helft een discutabele strafschop toe te kennen. Volgens Jan Everse zou de scheidsrechter er goed aan doen in het vervolg consequenter te fluiten.

Nijhuis heeft de reputatie veel door te laten gaan als arbiter, maar de beslissing om NAC een strafschop toe te kennen na een duw van doelman Brad Jones jegens Umar Sadiq, deed de nodige wenkbrauwen fronzen. "Die fluit alleen als het bovenbeen van het onderbeen wordt gescheiden", zegt Everse bij FC Rijnmond. "En als je hoofd eraf ligt: even kijken, dan kan weleens een overtreding zijn. Je weet niet meer waar je aan toe bent."

"Maar het is ook ongelooflijk dom van die Jones", vervolgt de ex-trainer van onder meer PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. "Als die lange spits op je afkomt, jij schiet die bal weg en hij tikt je aan, dan moet je achterover vallen. Dan moet je een soort Veltman worden", aldus Everse, die daarmee refereert naar het gedrag van de Ajacied in de Klassieker tegen Feyenoord van medio januari.

Veltman werd toen hevig bekritiseerd, omdat hij Feyenoorder Nicolai Jörgensen een tweede gele kaart aangesmeerd zou hebben. "Hij is de grootste engnek op de Nederlandse velden. Die heeft al zoveel spelers een kaart aangenaaid", zei Everse destijds. Volgens de analist heeft de verdediger zijn gedrag inmiddels in positieve zin aangepast. "Hij is ermee gestopt hè! Hij luistert wel, goeie jongen."