Bayern breekt grens van 1500 uitdoelpunten en slaat gat van 20 punten

Bayern München heeft zich herpakt na de 0-0 remise tegen Hertha BSC van vorige week. De ploeg van Jupp Heynckes had zondag geen kind aan SC Freiburg: 0-4. De nummer dertien van de Bundesliga zorgde zich in de openingsfase nog wel voor wat problemen bij Bayern, maar moest zich daarna gewonnen geven. De 0-3 van Sandro Wagner betekende het 1500ste uitdoelpunt van Bayern in de competitie. De voorsprong op nummer twee Schalke 04 bedraagt twintig punten.

Arjen Robben bleef op de bank bij Bayern en was een van de zes spelers die zijn basisplek verloor ten opzichte van het gelijkspel tegen Hertha. Niklas Sule, Rafinha, Javi Martínez, Robert Lewandowski en Franck Ribéry stonden eveneens niet meer in de basis; laatstgenoemde was geblesseerd. Het zestal werd vervangen door Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, Corentin Tolisso, Arturo Vidal, Juan Bernat en Wagner. Het was uiteindelijk Thomas Müller die de score opende. In een fase waarin Bayern zelden gevaarlijk werd en moeite had om Freiburg de wil op te leggen, bood een eigen doelpunt uitkomst.

Thomas Müller werd bereikt door een lange bal bal van Mats Hummels en frommelde het leer bij toeval in het doel. Hij wilde Tolisso voor het doel bereiken, maar keeper Alexander Schwolow verlengde de bal ongelukkig: 0-1. Het hek was van de dam en niet veel later kwam Bayern op 0-2. Zo lelijk als het openingsdoelpunt was, zo fraai was de tweede treffer. Tolisso pikte de bal op rond het middenveld, maakte meters en vuurde van afstand een onhoudbare poeier af in de bovenhoek. Bayern controleerde het restant van de eerste helft. Toch wisten de bezoekers weinig uitgespeelde kansen te creëren: het ontbrak Bayern aan creativiteit en Freiburg verdedigde goed.

De thuisploeg kreeg in de elfde minuut, bij een stand van 0-0, nog een grote kans om de score te openen: Lucas Höler stuitte op Sven Ulreich in een één-op-één-situatie. In het tweede bedrijf kwamen zulke kansen er niet meer voor Freiburg. Bayern trok de wedstrijd definitief naar zich toe dankzij doelpunten van Wagner en Müller. Eerstgenoemde werkte de bal van dichtbij binnen na een poging van Müller; zelf kwam Müller op het scoreformulier na een hoekschop van Kimmich. Hij trok naar de eerste paal, kwam voor zijn man en rondde af. Met zijn 102de Bundesliga-doelpunt voor Bayern kwam Müller op gelijke hoogte met Dieter Hoeness. Slechts drie spelers maakten er meer voor Bayern in de competitie.