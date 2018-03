‘Dat ze ‘broodje kroket’ roepen is niet erg, maar ‘Kramer amateur’ wel’

Michiel Kramer bewijst tot dusver zijn waarde voor Sparta Rotterdam. De aanvaller gaf in de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-1) een mooie assist en was zondag in het met 2-1 gewonnen thuisduel met ADO Den Haag goed voor een doelpunt. Die treffer vierde hij door te doen alsof hij een hap nam in een broodje kroket.

De spits reageerde daarmee op de meegereisde supporters die hem tijdens de wedstrijd meermaals ‘broodje kroket’ toeriepen: “Dat vind ik niet zo erg, dat is satire. Maar ‘Kramer amateur’ vind ik wel een beetje ver gaan. Dat ze ‘broodje kroket’ roepen zal wel vaker gebeuren, dus dat vind ik niet zo erg”, zei hij voor de camera van FOX Sports.

Driemaal raden hoe Michiel Kramer zijn eerste doelpunt voor Sparta Rotterdam viert 😅 Geplaatst door voetbalzone op zondag 4 maart 2018

“Ik heb bij de tegenstander gespeeld, maar de supporters vonden het nodig om allemaal dingen te roepen en met een heel vak te schreeuwen”, benadrukte Kramer. “Ik heb daar nooit problemen gehad met supporters of wat dan ook en heb er altijd met heel veel liefde gespeeld. Ik heb het daar goed gedaan, dus ik vond het een beetje raar dat ze zo reageerden.”

Het leek er overigens lange tijd op dat Sparta kansloos zou verliezen, want de eerste helft was niet om over naar huis te schrijven. “De eerste helft was de minste sinds ik hier ben, Sparta-onwaardig, geen strijd en geen beleving. Dat heb ik ze verteld in de rust”, aldus trainer Dick Advocaat. Dat laatste kon Robert Mühren bevestigen: “In de rust ging Advocaat tekeer. Hij gooide er wel een paar Haagse woorden uit. Die begrijp ik ook wel. Die begrijpen zelfs die Duitse jongens heel goed.”