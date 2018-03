Blunderende Cech diep door het stof: ‘Het leed was al geschied’

Het is crisis bij Arsenal. The Gunners ging zondagmiddag op smadelijke wijze onderuit op bezoek bij promovendus Brighton & Hove Albion en leden zo alweer hun vierde nederlaag op rij in alle competities. De laatste keer dat de club vier achtereenvolgende wedstrijden verloor was in oktober 2002, maar manager Arsène Wenger denkt dat hij het tij nog altijd kan keren.

De Fransman staat heviger dan ooit onder druk in Noord-Londen. Vorige week werd de finale van de EFL Cup met 3-0 verloren van Manchester City, waarna Arsenal afgelopen donderdag op eigen veld in de competitie met dezelfde cijfers onderuitging tegen the Citizens. Zondag volgde in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion een volgende dreun (2-1). "Ik moet zeggen dat dit de eerste keer in mijn carrière is dat dit gebeurt. Het is niet eenvoudig, maar ik heb voldoende ervaring en zin om het om te draaien", verzekerde Wenger in gesprek met Sky Sports.

De oefenmeester laakte het slordige spel van zijn ploeg bij vlagen. Arsenal kwam zondag redelijk uit de startblokken, maar keek desalniettemin binnen 26 minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Pierre-Emerick Aubameyang verzorgde op slag van rust nog wel de aansluitingstreffer, maar Arsenal slaagde er in de tweede helft niet meer in een resultaat veilig te stellen. "We maken een aantal fouten op de verkeerde momenten", vervolgde Wenger. "We moeten gefocust blijven, een andere oplossing is er niet."

Petr Cech vervulde een negatieve hoofdrol in het American Express Community Stadium. De ervaren doelman ging bij beide tegendoelpunten opzichtig in de fout en trok na afloop het boetekleed aan. "Als je een uitwedstrijd wil winnen in de sterkste competitie ter wereld, dan kan je doelman niet twee doelpunten incasseren zoals ik vandaag gedaan heb. Het is simpelweg niet mogelijk. Het team heeft zich teruggevochten, maar het leed was al geschied", schreef hij via Twitter.