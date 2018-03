Sportieve crisis Olympique Lyon houdt aan; negatieve rol Tete

Olympique Lyon is er opnieuw niet in geslaagd een wedstrijd te winnen in de Ligue 1. Het team van Bruno Génésio kwam op bezoek bij Montpellier nog wel terug van een achterstand, maar morste uiteindelijk opnieuw twee punten: 1-1. Lyon staat stevig op een vierde plaats, maar is de top drie inmiddels uit het zicht verloren.

Lyon wist geen van zijn laatste vijf competitiewedstrijden in winst om te zetten en werd tot overmaat van ramp midweeks ook nog eens door Caen uit het Franse bekertoernooi gegooid. Zondag ging het ook in het Stade de la Mosson al snel mis voor les Gones. Isaac Mbenza ontsnapte na zeven minuten voetballen aan de aandacht van directe tegenstander Kenny Tete, waarna de jonge Belg bij de tweede paal een voorzet van Ruben Aguila eenvoudig kon binnenlopen: 1-0

Montpellier beperkte zich daarna tot verdedigen en slaagde er uiteindelijk in de rust te halen zonder kleurscheuren. Na een kwartier voetballen in de tweede helft moest de thuisploeg echter toch capituleren. Houssem Aouar snelde over de linkerflank voorbij twee tegenstanders, waarna het toptalent een voorzet in huis had. Voormalig Ajacied Bertrand Traoré maaide in eerste instantie nog over de bal heen, maar Mariano Díaz, die in de eerste helft nog de lat had geraakt op aangeven van Memphis Depay, wist uiteindelijk wel af te ronden. Een winnend doelpunt zat er echter niet meer in voor Lyon.