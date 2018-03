Chelsea verliest aansluiting met top vier na kansloze middag bij Man City

Manchester City heeft opnieuw een grote stap gezet richting het kampioenschap in de Premier League. Het sterrenensemble van Josep Guardiola was zondagmiddag op eigen veld een maatje te groot voor Chelsea, maar liet uiteindelijk na om de titelverdediger met een ruime nederlaag terug te sturen naar Londen: 1-0. De koploper heeft met nog negen competitiewedstrijden voor de boeg een voorsprong van achttien punten op achtervolger Liverpool. Nummer drie Manchester United komt maandagavond nog in actie; het gat met de stadsgenoot bedraagt nu negentien punten.

Chelsea was niet naar het Etihad Stadium gekomen om het spel te maken, maar het strijdplan van manager Antonio Conte pakte in de eerste helft naar behoren uit. Zonder N'Golo Kanté, die vanwege ziekte ontbrak, wisten the Blues het doorgaans vloeiende aanvalsspel van Manchester City te ontregelen. De koploper kende een trage start, maar dook na 27 minuten voetballen wel plots gevaarlijk op voor het doel van Thibaut Courtois.

De Belgische doelman was zelf al verslagen door een schot van Leroy Sané, maar kon op de doellijn uiteindelijk rekenen op de hulp van ploeggenoot César Azpilicueta. Sané had eerder in de wedstrijd ook al indruk gemaakt met een fraaie dribbel waarmee hij vijf spelers van Chelsea het nakijken gaf. Via de Duits international en Sergio Agüero kwam de bal vervolgens bij Bernardo Silva terecht, maar diens krulbal eindigde uiteindelijk op het dak van het doel.

De formatie van Guardiola was echter de bovenliggende partij voor eigen publiek en kreeg in de eerste minuut na rust alsnog loon naar werken. David Silva bracht het leder vanaf de linkerflank in de doelmond van Chelsea, waar Bernardo Silva aan de aandacht van Marcos Alonso was ontsnapt en Courtois uiteindelijk op onorthodoxe wijze verschalkte: 1-0. Het betekende voor de Portugees zijn derde doelpunt in de laatste vijf wedstrijden, nadat hij recentelijk ook al wist te scoren tegen FC Basel en Arsenal.

Manchester City had vrijwel niets te duchten van een armoedig Chelsea, maar werd zelf ook slordiger na het openingsdoelpunt. De Londenaren mochten daardoor blijven hopen op een goed resultaat en brachten in slotfase zowel Olivier Giroud als Álvaro Morata binnen de lijnen teneinde een gelijkmaker te forceren. Chelsea wist de thuisploeg echter nauwelijks aan het wankelen te brengen en leed uiteindelijk een kansloze nederlaag, zonder ook maar één keer op doel te schieten. De achterstand op nummer vier Tottenham Hotspur is door het verlies opgelopen tot vijf punten.