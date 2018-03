FC Twente en FC Groningen blijven wachten op eerste zege van 2018

FC Twente en FC Groningen hebben de punten zondag gedeeld. In de Grolsch Veste kwamen de bezoekers voor rust op voorsprong via Ritsu Doan, waarna Tom Boere in de tweede helft de eindstand bepaalde. Twente staat zestiende op de ranglijst, met evenveel punten als Sparta Rotterdam en slechts een punt meer dan hekkensluiter Roda JC Kerkrade. Groningen blijft dertiende.

Twente wachtte op de eerste thuiszege in de Eredivisie sinds 21 oktober, terwijl Groningen sinds 2 december niet meer buitenshuis had gewonnen. In de eerste helft golfde het spel op en neer. Beide ploegen lieten kansen liggen om de score te openen: Sergio Padt lag na zeven minuten op de juiste plek om een schot van Boere onschadelijk te maken en frustreerde na een kwartier ook Fredrik Jensen, terwijl Joël Drommel even later ternauwernood de 0-1 voorkwam. Bij de tweede paal werd de bal ingezet door Tom van de Looi, maar Drommel hield de bal op de doellijn tegen met het lichaam.

Er bleven kansen volgen, voornamelijk voor Twente. Een inzet van Adam Maher belandde veilig in de handen van Padt, Boere kopte over en hetzelfde gold voor Haris Vuckic. Doan, die in de eerste helft ook al een goede kans had voor Groningen, opende na rust de score. De Japanner nam de bal over nadat Tom van Weert in de problemen kwam, frommelde zich langs de Enschedese achterhoede en schoot koel raak. Het doelpunt hing op dat moment in de lucht, want Groningen was scherp uit de kleedkamer gekomen en waagde meerdere doelpogingen.

Na de treffer mocht Groningen echter van geluk spreken, toen Vuckic maar net naast schoot. Anderzijds liet Mimoun Mahi een enorme mogelijkheid op de 0-2 liggen. Hij lobte de bal over Drommel, maar zijn inzet stuiterde niet over de lijn. Twente bleef dus in leven en zou twintig minuten voor tijd toch langszij komen. Boere kopte fraai een voorzet van Maher binnen en bepaalde de eindstand. In de blessuretijd leidde diezelfde combinatie weer tot een kopbal van Boere, maar Padt tikte de bal uit het doel. Twente stond voorafgaand aan het weekend twee punten voor op Sparta, maar staat nu op gelijke hoogte met de ploeg van Dick Advocaat.