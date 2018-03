Daley Blind krijgt slecht nieuws van Man United

Justin Kluivert ontzenuwt de geruchten over een vertrek bij Ajax. De aanvaller wil 'de aankomende jaren nog schitteren' bij Ajax en spreekt de ambitie uit om kampioen te worden met de club. (Voetbal International)

De baan van Alan Pardew hangt momenteel aan een zijde draadje. West Bromwich Albion verloor zaterdag met 1-0 van Watford en de manager van the Baggies weet dat hij mogelijk zijn biezen moet pakken. (Sky Sports)