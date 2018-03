Ten Hag op persconferentie tegen Vissers: ‘Wat praat je nou raar?’

Ajax-trainer Erik ten Hag beleefde zondag een frustrerende middag in Arnhem. De oefenmeester zag zijn ploeg met 3-2 verliezen van Vitesse, waardoor de landstitel inmiddels nagenoeg uit zicht verdwenen is. In gesprek met FOX Sports laakt Ten Hag de houding van Ajax, terwijl hij van mening is dat de tegendoelpunten te makkelijk werden weggegeven.

“We geven vandaag gewoon drie goals weg, het zijn gewoon weggevertjes. Dit mag op dit niveau nooit gebeuren: vanuit twee spelhervattingen en een cadeautje bij de 2-0. We creëren daarna nog een onvoorstelbaar aantal kansen, maar ze gaan niet binnen en dan ontbreekt de wil om te winnen”, reageert de oefenmeester op de nederlaag in Arnhem, die tot stond kwam door een doelpunt van Navarone Foor en twee treffers van Bryan Linssen.

Mateo Cassierra en Siem de Jong waren trefzeker voor de Amsterdammers. Ten Hag wilde na de nederlaag geen woorden meer vuil maken aan de titelstrijd. “Ik vind het logisch dat je er naar vraagt, maar wij moeten wedstrijden winnen. Dat begint met een veranderde houding. We wisten wat we hier konden verwachten”, concludeert Ten Hag, die sinds zijn aantreden in januari voor het eerst verloor met Ajax. Er werd onder zijn bewind wel al tweemaal gelijkgespeeld: tegen FC Utrecht en ADO Den Haag.

“Een superscherp Vitesse en daar moet je hetzelfde tegenover stellen. We kunnen heel goed voetballen”, vervolgt Ten Hag. “We hebben al heel veel laten zien, maar het begint met geloof, overtuiging en de absolute wil om te winnen. Als we verliezen doen we het uiteraard niet goed, maar de manier waarop staat me niet aan.”

Op de persconferentie na afloop van het duel reageert Ten Hag eveneens gefrustreerd. Journalist Willem Vissers van de Volkskrant vraagt de trainer of hij vindt dat de vorm is weggevloeid bij spelers als Justin Kluivert, David Neres en Hakim Ziyech. "Wat praat je nou raar? Twee weken geleden tikten we PEC Zwolle helemaal van de mat. Vorige week was het niet best? Dat vond jij. Dat vond ik niet. Ik vond ook niet dat we te laat begonnen met voetballen tegen PEC Zwolle, Roda JC Kerkrade, FC Twente of Feyenoord. Dus ik vind het heel opportunistisch."